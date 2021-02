Após a derrota frente ao Manchester City no Etihad, José Mourinho lembrou que a sua equipa estava bastante cansada e criticou a decisão da equipa de arbitragem em assinalar penálti no lance que originou o golo de Rodri.



«Vimos uma equipa fresca contra uma equipa bastante cansada. Começámos bem o jogo, controlámo-lo totalmente e atirámos uma bola ao poste. O 0-1 poderia dar-nos o combustível necessário quando estás muito cansado como estávamos. Depois houve um penálti moderno, é assim que lhes chamo, que nos deixou numa situação muito difícil. Estou muito contente com a atitude dos jogadores», começou por dizer, aos microfones da Sky Sports.



«Havia jogadores que tinham jogado duas horas há uns dias. Tivemos futebolistas em grandes dificuldades. Retirei o Lucas, mas havia outros em situações difíceis. A equipa teve uma grande atitude e foi digna. Estávamos a perder por 3-0, mas a equipa continuou unida. Caso contrário, teria desistido e seria castigada. Vi o Ben, o Harry e o Pierre, poderia dizer mais nomes, a darem tudo. Não tenho nada a apontar aos meus jogadores nem mesmo sobre os erros defensivos que estão sempre presentes», acrescentou o português.