Antes do pontapé de saída no Manchester City-Tottenham, José Mourinho fez questão de esperar a entrada da equipa adversária para cumprimentar os portugueses Bernardo Silva e João Cancelo. O técnico português manteve-se à entrada do túnel de acesso ao relvado aguardando a chegada de Pep Guardiola para também o saudar.



Ora veja: