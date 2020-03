José Peseiro, atual selecionador da Venezuela, confessou que a melhor equipa que treinou foi o Sporting em 2004/2005. Lembre-se que nessa temporada, os leões chegaram à final da Taça UEFA e deixaram escapar o campeonato para o rival Benfica.

«Como treinador principal foi [a equipa mais forte que treinei]. Acho que, nem no FC Porto, nem no Sporting, na minha segunda passagem por lá, tive um grupo tão forte. Faltaram-nos mais soluções. Lutámos por tudo, chegamos à final da Taça UEFA, mas não ganhámos porque não tínhamos suplentes com qualidade para substituir os titulares. Fizemos um grande ano na Europa. Merecíamos ganhar a final da Taça UEFA, mas chegamos lá muito desgastados», começou por dizer, na entrevista à Marca.

Além da experiência em Alvalade, Peseiro abordou a temporada em Madrid como adjunto de Carlos Queiroz.

«Cometemos erros, mas sabíamos que o plantel não era suficientemente extenso. Recentemente o Real tem ganho Ligas e Champions com plantéis com mais profundos. No banco, tinham jogadores de qualidade, que nós não tínhamos. Jogávamos bem, mas jogavam quase sempre os mesmos e a equipa caiu a três meses do final. Se o Makelelé e o Morientes não tivessem ido embora, podíamos ter ganho tudo», afirmou.

O treinador de 59 anos defendeu que Ronaldo será mais difícil de substituir nos «merengues» do que Messi no Barcelona.

«O Ronaldo marcou e marcará a história do Real Madrid. Bateu todos os recordes e ninguém o poderá igualar. Vai ser mais difícil para o Real substituir o Ronaldo do que para o Barcelona substituir Messi. Marcou golos decisivos que lhes deram Ligas e Champions. Tinha a esperança que ele fosse terminar a carreira em Madrid, mas acho que merecia mais reconhecimento pelo que fez», atirou o técnico de 59 anos.

O novo selecionador da Venezuela comentou ainda a suspensão da Copa América, que ia ser a sua primeira competição oficial no cargo, devido à pandemia de Covid-19.

«Era obrigatório. Não havia outra possibilidade. Tinha que se cancelar e ponto. A saúde vem primeiro que tudo. Agora temos de ficar em casa», disse, por último.