O Sporting enviou esta quinta-feira um comunicado à CMVM a oficializar a saída de Miguel Cal do conselho de administração da SAD. O até aqui vogal da direção e administrador da SAD apresentou motivos pessoais para renunciar ao cargo, como o Maisfutebol já tinha escrito na quarta-feira, pelo que a renúncia foi aceite pela administração da SAD.

Miguel Cal era o responsável pelo marketing e internacionalização da marca, ficando ainda assim ligado ao Sporting por manter um projeto internacional do clube.

Comunicado enviado à CMVM:

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que o Senhor Dr. Miguel Garcia Rodrigues Cal apresentou, por motivos pessoais e profissionais, renúncia ao cargo de Administrador do Conselho de Administração da Sporting SAD.

Lisboa, 26 de Março de 2020

O Representante das Relações com o Mercado»