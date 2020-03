Tiago Ferreira, treinador dos guarda-redes do Sporting, antevê um regresso difícil ao trabalho para os jogadores, particularmente para os guarda-redes Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa, dado o espaço confinado que têm para trabalhar em casa.

«Para os guarda-redes é complicado, dado o espaço confinado e por não lhes podermos pedir que se mandem para o chão num apartamento», começou por destacar numa conversa com jornalistas em que abordou o plano de trabalho definido. «Passo-lhes exercícios com bola para não perderem essa sensibilidade e se tiverem algum colega em casa que os ajude, tanto melhor».

A questão do espaço foi levantada por Diogo Sousa. «O Diogo ligou-me a pedir alguns exercícios e perguntei-lhe onde estava, disse-me que estava num apartamento. Perguntei-lhe se tinha espaço para treinar e ele ‘tenho um quarto’, ao que lhe respondi ‘e queres treinar num quarto?’. A resposta foi simples: ‘oh mister, dê-me uns exercícios para eu não estar parado’. Claro, dei-lhe um ou outro para insistir com a bola na mão e umas bolas no chão, mas não se pode fazer muito mais», comentou.

Maximiano tem, aliás, a mesma limitação. «O Max também está num apartamento e não tem muito espaço. Tem feito exercícios com bola – por exemplo, abdominais – e o trabalho físico que todos os atletas têm traçado», pormenorizou, elogiando o jovem guarda-redes que tem sido titular. «Trabalha comigo desde os quinze anos, não me surpreende o nível que já atingiu. Está no caminho certo, mas ainda vai evoluir mais. Acreditamos muito nele e na formação estamos muito bem servidos de guarda-redes. Temos o [Hugo] Cunha, o Anthony [Walker]...».

Já a situação de Renan Ribeiro é diferente, uma vez que ainda está em período de recuperação de lesão. «Assim tem mais tempo para recuperar. Nesta altura ainda está entregue ao departamento médico, são eles que definem o treino dele. Deve fazer ginásio e outras coisas, mas o Renan, tal como os outros, já tem um nível em que não irá, por exemplo, perder reflexos. Rapidamente recupera com treino», conta.

Apesar de tudo, Tiago Ferreira espera que os guarda-redes ainda tenham várias semanas de treino conjunto e no relvado antes de voltarem à competição. «O ideal para os jogadores era existirem três ou quatro semanas antes do regresso à competição. Estão parados, não caem e o corpo habitua-se. Quando regressarem vai haver uma dor aqui e ali», avisa.

Além disso, com a chegada de Rúben Amorim, vai começar tudo do zero, o novo treinador pretende que os guarda-redes joguem mais subidos. «Numa semana tudo mudou. Vamos ter de voltar ao início», disse ainda o técnico de guarda-redes que regressou à equipa principal com a chegada do novo treinador.