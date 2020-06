Saudades de ver a Juventus e Ronaldo jogar? O campeão italiano regressa esta sexta-feira à competição diante do AC Milan de Rafael Leão, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Itália.



Porém, antes da bola começar a rolar em Turim, pode recuperar os melhores momentos da temporada da equipa de Sarri, com o internacional português, e atenuar um pouco as saudades, no vídeo da Dugout, parceira do Maisfutebol.