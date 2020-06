Antigo avançado do Milan e agora treinador do Benevento, Pippo Inzaghi, em entrevista à Gazzetta dello Sport, revelou-se frustrado com Ronaldo e Messi, assumindo que o método de trabalho do internacional português deve ser um exemplo para todos.

«Tenho alguma raiva de Ronaldo e de Messi. Graças a eles, parece que eu e o Raul [antigo jogador do Real Madrid marcámos poucos golos nas competições europeias», disse.

Durante a sua carreira, o letal avançado italiano marcou 70 golos em 115 jogos em provas a contar para a UEFA, enquanto Raul fez o gosto ao pé por 75 vezes em 155 vezes.

Bem distanciados estão os dois astros que partilham 11 bolas de ouro entre si: o português tem 131 golos em 177 jogos, já o número 10 do Barcelona soma 117 golos em 145 jogos.

Sobre Ronaldo, o ex-Milan diz que o usa «como exemplo no balneário». «Eu sei quão duro ele treina» afirmou o treinador do Benevento, líder da Serie B com 20 pontos de vantagem.