Nos últimos dias de mercado de inverno, além da oferta do Marselha, o Sporting de Braga recebeu propostas de Brighton, Southampton e Crystal Palace por Vitinha. A decisão ficou nas mãos do jogador que optou por rumar ao campeonato francês.

«Estou muito feliz por estar aqui. Foi a minha primeira escolha porque é o melhor clube de França, um clube histórico. É um grande passo para mim. Os dirigentes fizeram o possível para a minha chegada. Foi uma escolha fácil e espero ajudar o clube a atingir os seus objetivos», começou por dizer na conferência de imprensa de apresentação.

«Já conheço bem o clube. Tenho muita família que vive em França, com quem também falei. Falei com o Nuno Tavares para conhecer melhor o clube, com o presidente e com o director desportivo. O projeto aliciou-me muito. Sei que o Marselha ganhou a Liga dos Campeões e muitos troféus», acrescentou.

O avançado português comentou ainda o valor pago pelo Marselha e diz que os 32 milhões de euros são «um motivo de orgulho».

«Um clube que dá tanto por mim, que me quer tanto assim, é motivo de orgulho. Espero poder corresponder às exigências do clube. Estarei aqui para dar o meu melhor e retribuir a confiança», vincou.

«Estou preparado para deixar os adeptos satisfeitos com o meu trabalho. As minhas primeiras impressões nos treinos são muito boas. Fui muito bem recebido pela equipa e pelos meus companheiros. Como estou muito feliz e confortável com o passo que dei, não me adaptei a 100 por cento, mas está a ser uma adaptação fácil», concluiu.

Vitinha assinou por quatro anos e meio e vai vestir a camisola 9.