O internacional português William Carvalho foi punido com dois jogos de suspensão por ter sido expulso na derrota caseira do Betis com FC Barcelona (2-1), na última quarta-feira.

Com base no relatório do árbitro do encontro, o Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol decidiu castigar o médio luso, embora o Betis ainda possa recorrer dessa decisão.

«Vergonha, vergonha, és muito mau», disse William Carvalho no final do jogo, de acordo com o relatório, numa altura em que já tinha sido substituído.

O médio de 30 anos vai assim falhar a partida com o Celta Vigo, de Carlos Carvalhal, e o duelo com o Almeria, ambas a contar para a Liga espanhola.