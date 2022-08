Depois de duas épocas no Wolverhampton, Fábio Silva foi emprestado ao Anderlecht. O internacional sub-21 português explicou a mudança para o emblema belga e desvalorizou o montante (40 milhões de euros) que o clube inglês pagou pela sua contratação ao FC Porto.



«Nunca disse ao Wolverhampton: 'Têm de pagar tanto por mim'. Eles pagaram esse valor porque quiseram. Quando estou em campo, não penso nisso», referiu, numa entrevista ao jornal Het Niuewsblad.



O avançado de 20 anos aproveitou ainda para justificar por que motivo escolheu a formação de Bruxelas para prosseguir a carreira.



«Quando me disseram que o empréstimo era uma possibilidade, o Anderlecht foi a minha primeira escolha. Se virem quem explodiu aqui nos últimos anos... foram jogadores como Zirkzee e o Nmecha, mas também Lukaku e Dendoncker anteriormente», explicou.



Fábio Silva estreou-se com um golo pelo Anderlecht na primeira jornada da Liga belga. No passado fim de semana, o atacante ficou em branco contra o Cercle Bruges depois de ter sido lançado apenas na segunda parte.