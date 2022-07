Fábio Silva precisou de apenas sete minutos para se estrear a marcar em jogos oficias pelo Anderlecht na vitória contra o Oostende (2-0), na abertura da Liga belga.



O internacional sub-21 português foi lançado em campo aos 81 minutos e volvidos sete minutos, assinou o primeiro golo com a camisola do emblema de Bruxelas. Numa saída rápida, o jovem avançado que pertence aos Wolves conduziu até entrar na área e rematou cruzado para o fundo da baliza contrária.



Fábio Silva fez o 2-0 final depois de Ashimeru ter dado vantagem ao Anderlecht. Veja o golo do jogador formado no FC Porto: