Um dia depois de ter sido anunciado como reforço, Fábio Silva brilhou no treino do Anderlecht com um golaço de bicicleta.



O internacional sub-21 português marcou de forma acobrática no treino da equipa belga que fez questão de partilhar o momento nas redes sociais.



Fábio Silva, de 20 anos, vai jogar na Bélgica por empréstimo do Wolverhampton, clube que pagou 40 milhões de euros pela sua contratação ao FC Porto há dois anos.



Veja o golaço do atacante: