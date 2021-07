Depois de terem jogado juntos no Vianense e no Sp. Braga, o destino voltou a juntar Pedro Neto e Francisco Trincão, desta feita no Wolverhampton.



Neto recordou o percurso que ambos fizeram até chegarem ao Molineux e não escondeu o sorriso ao falar do velho amigo.



«Conheci o Trincão no Vianense, na nossa cidade. Somos amigos há muito tempo. Joguei também com ele no Sp. Braga. É um grande amigo e espero vê-lo em breve. Acredito que o Trincão vai ajudar-nos muito com a qualidade que tem. Gosto de jogar com ele. Estou ansioso por vê-lo porque é muito boa pessoa e um bom jogador», referiu, aos meios do clube inglês.



O internacional português aproveitou ainda para apresentar o compatriota que chegou a Inglaterra por empréstimo do Barcelona.



«Tem uma visão de jogo muito boa e é forte no um contra um. É um jogador entusiasmante de ver», disse.