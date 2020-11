O Sporting vai ficar a saber nesta segunda-feira quem defronta na Taça da Liga.

Líderes da Liga, os leões sabem que vão defrontar, assim, o segundo classificado do segundo escalão, em Alvalade, a meio de dezembro.

Tudo vai depender do jogo do Mafra, nesta noite, com o Vilafranquense. Segundos classificados na II Liga neste momento, os mafrenses podem terminar em qualquer posição do pódio no final do dia.

Uma vitória sobre a formação de Vila Franca de Xira leva-os até ao primeiro posto. Caso o Mafra chegue à liderança, será o Estoril quem visita Alvalade para a Taça da Liga.

Um empate deixa tudo na mesma na classificação da II Liga: Estoril em primeiro, Mafra segundo, Académica terceira.

Porém, se o Mafra perder, pode ser a equipa de Coimbra a defrontar os leões. Isso está dependente, porém, de os mafrenses serem derrotados por dois golos de diferença.

De qualquer modo, o jogo cairá entre as receções a Paços de Ferreira para a Taça de Portugal e Farense para a Liga.

O Mafra-Vilafranquense terá também influência no adversário do Sp. Braga, enquanto se aguarda definição sobre a classificação da Liga entre o terceiro e o sexto lugar.