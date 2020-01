O FC Porto apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal depois de derrotar o Boavista por 32-27, no Dragão Arena.



Após um quarto de hora equilibrado, os azuis e brancos conseguiram ganhar vantagem no marcador e chegaram a ter uma vantagem de 14-9. Porém, os axadrezados aproximaram-se no marcador e chegaram ao intervalo a perder por apenas um golo.



A segunda parte foi distinta por parte dos dragões que chegaram a ter oito golos de diferença por três vezes. Yon Balázquez foi o melhor marcador do FC Porto com nove remates enquanto Rui Rolo destacou-se no Boavista com nove golos.