O Sporting, o Benfica, o Águas Santas e o ISMAI, equipas do principal campeonato de andebol português, garantiram esta quarta-feira a qualificação para os oitavos de final da Taça de Portugal.

O Sporting confirmou o favoritismo teórico frente ao Feirense, fora de casa, afastando a equipa da 2.ª Divisão com um triunfo folgado por 20-40. Ao intervalo, os comandados de Thierry Anti venciam por 11-22.

Em Braga, no jogo grande do dia, o Benfica eliminou o ABC/UMinho com um triunfo por 15-26. Ao fim da primeira meia hora, a formação orientada por Carlos Resende já tinham vantagem de 8-12 no marcador.

O Águas Santas também garantiu vaga nos «oitavos» ao vencer na deslocação ao Almada, à tangente, por 23-24, enquanto o ISMAI levou a melhor na casa do São Mamede, por 23-38.

Passos Manuel, São Bernardo, Juve Lis, Sassoeiros, Belenenses, Sanjoanense, Penafiel, Póvoa Andebol e FC Gaia já tinham garantido a qualificação.

Esta quinta-feira, há um FC Porto-Boavista (20h30) e a eliminatória encerra com o Estarreja-Madeira SAD (13 fevereiro, 20h30) e com o Avanca-Boa Hora (4 março, 21h00).