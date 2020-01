A federação de andebol francesa anunciou a saída do selecionador Didier Dinart e a imprensa gaulesa diz que as derrotas com Portugal, na preparação para o Campeonato da Europa e depois na fase final, estão na base desta decisão, além da má relação que o treinador tinha com alguns dos jogadores.

Didier Dinart foi substituído pelo adjunto Guillaume Gille que já vai comandar os Bleus no Torneio pré-olímpico, marcado para abril, para Paris, em que a França vai voltar a cruzar-se com Portugal, num grupo que conta ainda com a Croácia e com a Tunísia.

«Tendo em conta o que está em jogo, decidi que esta rotura tinha de ser assumida. Atribuir a Didier toda a responsabilidade seria injusto. A responsabilidade é dividida por todos, começando por mim», disse o presidente da federação, Joël Delplanque, em conferência de imprensa.

Dinart, antigo internacional, de 43 anos, conduziu a França à conquista do título mundial, em 2017, mas depois não conseguiu melhor do que um terceiro lugar no Euro 2018 e outro terceiro lugar no Mundial de 2019. No Euro 2020, como se sabe, a França foi eliminado por Portugal na primeira fase.