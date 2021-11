O jogo entre o Sporting e o AEK HC terminou com episódios de violência nas imediações do João Rocha, denunciou o clube verde e branco.



Segundo os leões, um grupo de dez adeptos gregos que viajou até Lisboa para apoiar a sua equipa foi agredido após sair do pavilhão por um grupo de outros adeptos. A dezena de gregos acabou por se proteger no interior do João Rocha.



O Sporting «condena de forma veemente este episódio» e mostra-se disponível para colaborar com as autoridades de forma a que sejam apuradas responsabilidades.