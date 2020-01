Portugal garantiu no sofá o apuramento para a segunda fase do europeu de andebol, depois de vencer a Bósnia e ver a Noruega derrotar a França no outro jogo do grupo.

Em conversa com os jornalistas depois de saber do apuramento, o selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, falou sobre os novos objetivos lusos.

«Conseguimos o primeiro objetivo e vamos um de cada vez. Este já está e foi conseguido com muito mérito, ao eliminar uma das seis seleções que era candidata ao título. A partir de agora, o objetivo é melhorar o sétimo lugar, que é a melhor classificação de sempre de Portugal. Para já, estamos nos 12 primeiros, o que é fantástico.

Agora vamos continuar a trabalhar com os pés assentes no chão e refrear um pouco os ânimos. Agora é natural e temos de desfrutar um pouco disto, acho que é histórico de alguma forma, pelas duas seleções que tínhamos no nosso grupo. E pela forma como estamos a jogar, de olhos nos olhos e a um grande nível. E pensamos sempre em vencer qualquer seleção.»

[como viu o jogo entre a França e a Noruega?]

«Eu já estava a ficar cansado a ver o jogo. Tenho dormido pouco, e hoje pensei que ia voltar a ter uma noite terrível. E acho que até era injusto.

Depois de vencer a França e a Bósnia, ter de vencer a Noruega para nos apurarmos? Era uma coisa altamente exigente.

Felizmente não foi assim e agora vamos tentar abordar o jogo com a Noruega de olhos nos olhos para tentar vencer.»

[sobre a importância de ganhar à Noruega para levar pontos para segunda fase]

«Isso pode ser decisivo. Nós vamos ter de fazer quatro jogos e já levamos os pontos do confronto direto com a equipa da Noruega, neste caso. Se vencermos, levamos dois pontos para a fase seguinte, se perdermos vamos com zero e a Noruega com dois. Por isso, se queremos fazer melhor do que o sétimo lugar, era decisivo levar já dois pontos.»