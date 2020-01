A seleção portuguesa de andebol conseguiu neste domingo o apuramento para a segunda fase do Europeu de andebol, depois de vencer a Bósnia e de a Noruega ter derrotado a França.

A equipa lusa viu o outro jogo do grupo já no hotel em que está instalado, em Trondheim, e no final fez a festa pelo apuramento.

No vídeo abaixo pode ver-se um dos momentos de festejos da comitiva portuguesa.