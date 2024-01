A seleção portuguesa de andebol arranca a participação no Europeu da modalidade esta quinta-feira, a partir das 17h00, em Munique, diante da Grécia.

A República Checa e a tricampeã mundial Dinamarca são as outras equipas inseridas no Grupo F.

