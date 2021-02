O Benfica venceu nesta terça-feira o Póvoa AC, em jogo antecipado da 22.ª jornada do campeonato, no qual teve em campo 16 Alfredos Quintana.

Todos os jogadores dos encarnados jogaram com o nome do guarda-redes do FC Porto nas costas, enviando assim uma mensagem de força para o internacional português que luta pela vida depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória num treino dos dragões na segunda-feira.

O jogo terminou com a vitória do Benfica por 27-17, com Belone Moreira a destacar-se entre os melhores marcadores, com sete golos apontados.

Apesar do triunfo, a equipa de Chema Rodríguez continua no terceiro lugar, com 46 pontos, menos três do que o Sporting e menos nove do que o FC Porto, equipas que têm um e três jogos a mais do que as águias, respetivamente.