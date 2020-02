O FC Porto venceu este domingo o Boavista, no Pavilhão do Bessa, por 30-20, no jogo de encerramento da 21ª jornada do campeonato de andebol.

Um triunfo fácil da formação portista, que desta forma igualou o Sporting no primeiro lugar da classificação: as duas equipas somam 62 pontos em 21 jogos.

Recorde-se que no sábado o Sporting já tinha vencido, no Pavilhão João Rocha, o V. Setúbal, por 36-21, numa vitória ainda mais dilatada do que a do FC Porto.

O Benfica venceu em casa o Belenenses por 38-31 e fecha o pódio do campeonato de andebol, com 55 pontos, menos sete pontos do que o duo de líderes.

