O guarda-redes macedónio Nikola Mitrevski, do FC Porto, foi responsável por uma das defesas incluídas pela EHF no top-10 das melhores na última edição da Liga dos Campeões.

O guardião dos dragões venceu duas vezes o ranking semanal e viu agora a incrível defesa feita com a cabeça diante dos húngaros do Pick Szeged ser escolhida como a sexta melhor do ano.

Veja no vídeo abaixo o top-10: