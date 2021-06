O Benfica já reagiu às declarações do presidente do Montpellier HB, que acusou o clube português de ter anunciado a contratação do andebolista Alexis Borges sem que houvesse ainda condições para isso.

«O Sport Lisboa e Benfica repudia informações vindas hoje a público que dão conta de um pretenso atraso ou falha no pagamento relativo à contratação do atleta Alexis Borges», pode ler-se num comunicado dos encarnados.

«Não nos podemos separar de um jogador destes sem negociar um custo mínimo. Estamos a falar de vários milhares de euros. Continuamos à espera do dinheiro na nossa conta. De momento, não estão reunidas as condições para a transferência», referiu esta quarta-feira Julien Deljarry, presidente do clube francês.

No mesmo comunicado, o Benfica garante que a transferência está formalizada e que o primeiro pagamento está previsto para dia 3 de julho. «O Clube (...) lamenta que a sua credibilidade esteja a ser colocada em causa por via de declarações proferidas sem qualquer contraditório ou credibilidade», rematam as águias.