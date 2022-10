José Maria Muñoz, administrador judicial do Málaga, garante que o clube espanhol não fechou o dossier Ricardo Horta, pelo contrário, está a reunir a documentação necessária para levar o Sp. Braga a tribunal e, desta forma, exigir uma eventual indemnização.

O caso do internacional português foi apenas um dos muitos casos que o dirigente abordou numa longa conferência de imprensa sobre a difícil situação financeira do clube andaluz.

«Estamos a preparar algo. Não é um procedimento normal, temos de ir com todos os meio provas e há que fazer bem as coisas dentro dos prazos. Vamos avançar contra o Braga, sem nenhuma dúvida», destacou o responsável judicial pela SAD do Málaga.