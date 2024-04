O Malmö triunfou na tarde deste domingo na receção ao Hammarby, por 2-0, na segunda jornada do campeonato.

Neste duelo particularmente interessante para Zlatan Ibrahimovic – que começou a carreira no Malmö, mas em 2019 comprou parte do capital do Hammarby – os campeões em título dominaram todo o encontro.

Antes de a bola rolar, os anfitriões prepararam uma coreografia arrepiante para os protagonistas, pintando as bancadas em tons de azul e com paisagens desta cidade portuária.

Quanto ao encontro, Isaac Kiese Thelin inaugurou o marcador, aos 34m, e bisou aos 48m. O ponta de lança sueco, de 31 anos, leva três golos na Liga e esta tarde agradeceu a desorganização defensiva do Hammarby.

O Malmö lidera o campeonato, com seis pontos, em igualdade com o Mjallby (2.º). A fechar o pódio está o Brommapojkarna, emblema onde Gyökeres completou a formação e se estreou como sénior.

Quanto ao Hammarby, são sétimos, com três pontos.