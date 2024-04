Menos de 24 horas depois de decidir o dérbi ante o Benfica com um bis, o moçambicano Geny Catamo, já mais a frio, deixou na tarde deste domingo uma mensagem nas redes sociais após a vitória do Sporting por 2-1.

O jogador de 23 anos apontou ao foco no «objetivo» do Sporting e agradeceu o apoio dos sócios, adeptos e simpatizantes.

«Seguimos focados no nosso objetivo, mais três [ndr: pontos]. Obrigado, sportinguistas, pelo vosso apoio. Vamos», pode ler-se, na mensagem de Geny Catamo.

O extremo, que no final de 2023 renovou contrato com os leões até 2028, leva 35 jogos, seis golos e cinco assistências em 2023/24. É já, de longe, a melhor época como sénior para o internacional por Moçambique, depois de, nas duas últimas épocas, ter passado por empréstimo no Vitória e no Marítimo.

No sábado, dois golos de Geny, no primeiro minuto e aos 90+1, decidiram o dérbi ante o Benfica. Alexander Bah (45+3m) fez o golo dos encarnados.

Na classificação, o Sporting é mais líder, tendo 71 pontos, mais quatro do que o Benfica, que tem 67. Faltam seis jornadas para o fim (18 pontos em disputa), sendo que para o Sporting faltam sete, pois tem o jogo em Famalicão por realizar, relativo à 20.ª jornada: disputa-se no próximo dia 16 de abril.