«Não quero ser aqui o mau da fita, mas acho que o Geny já fez jogos melhores. Só que foi muito incisivo e há que dar-lhe mérito.»

No rescaldo da vitória no dérbi, em que Geny Catamo vestiu a capa de herói com um bis que lançou o Sporting para a (provável) conquista do título, Ruben Amorim considerou que o internacional moçambicano já fez melhores jogos pelo Sporting. Mas será que é mesmo assim?

Além da nota máxima atribuída pelos jornalistas do Maisfutebol em Alvalade, Geny recebeu uma avaliação de 9.5 do SofaScore, parceiro do nosso jornal.

O internacional moçambicano esteve em evidência, sobretudo no capítulo ofensivo, com nove duelos ganhos em 12 tentativas, um dado que reflete a assertividade das suas ações. A juntar a isto, e talvez mais impressionante, é a eficácia no drible: em seis tentados, Geny não falhou nenhum.

O jovem do Sporting superou ainda a estatística dos golos esperados e marcou nos dois remates enquadrados com a baliza.

Ao nível das notas SofaScore, este foi o melhor jogo de Geny Catamo esta temporada e só o encontro com o Casa Pia chega perto. Nessa partida, que os leões venceram por 8-0, o jovem de 21 anos foi lançado na segunda parte e ainda contribuiu com um golo e uma assistência.

Mesmo tendo em conta que o bis diante do Benfica tem um peso considerável na estatística, a exibição no dérbi destaca-se de todas as outras desta temporada, como pode conferir no gráfico abaixo, onde estão reunidas a exibições com nota 7 ou superior.

Assim, Amorim tem razão ao dizer que Geny foi «muito incisivo» nas suas ações, mas, segundo os dados estatísticos, esta foi mesmo a melhor exibição do moçambicano de leão ao peito.