O Manchester City anunciou a equipa que viajou para os EUA e três das estrelas de Pep Guardiola ficaram em terra por, escreve a BBC, falharem nos requisitos de entrada no país norte-americano.

John Stones, Ilkay Gundogan e Phil Foden vão ficar a treinar na Croácia com a equipa de reservas. que ali faz a pré-temporada. De acordo com a BBC, o City não deu mais detalhes para a ausência do trio.

Os portugueses João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias fazem parte dos 26 jogadores que vão em digressão pela América do Norte, onde o City defronta o Club América e o Bayern Munique, antes de defrontar o Liverpool na supertaça inglesa, a 30 de julho.

Aymeric Laporte ficou fora das contas por não estar fisicamente apto, enquanto Guardiola leva já os reforços Erling Haaland, Kalvin Phillips e Julian Alvarez .