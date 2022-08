Erling Haaland estreou-se da melhor maneira com a camisola do Manchester City na Premier League, com o bis ao West Ham, e no final da partida recolheu elogios de Pep Guardiola.

Em declarações à Sky Sports, o técnico dos citizens lembrou, no entanto, as críticas que o avançado norueguês ouviu na semana passada, depois de uma exibição mais discreta ante o Liverpool, na Supertaça.

«Sim, claro que ele é talentoso. Mas há uma semana, quando desperdiçou aquela oportunidade, ele era um falhado. E as pessoas disseram que ele não ia adaptar-se à Premier League, toda a gente se riu dele», começou por dizer.

«Agora já está ao nível do Henry e do Cristiano Ronaldo. As coisas levam tempo. Foi o primeiro jogo dele na Premier League, tem 22 anos e uma longa carreira pela frente. Quando se retirar, espero que seja depois de muitos anos aqui, e aí analisaremos o que fez. O importante é que sabemos a qualidade que ele tem», acrescentou.