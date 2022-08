Erling Haaland estreou-se na Premier League com o bis frente ao West Ham, na vitória do Manchester City, e no final foi naturalmente requisitado para falar à comunicação social.

Aí, no entanto, não esteve tão certeiro.

Tudo porque o norueguês descuidou-se e soltou uma asneira diante das câmaras. O jornalista alertou-o, Haaland pediu desculpa, mas enquanto o fazia voltou a dizer uma palavra proibida.

Hilariante.

Ora veja: