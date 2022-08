Uma época e meia com 60 jogos e nove golos e todo o impacto adicional em torno da equipa foram motivos suficientes para o norueguês Martin Odegaard tornar-se, aos 23 anos e para 2022/23, o novo capitão de equipa do Arsenal, um ano depois da contratação em definitivo ao Real Madrid. O clube confirmou-o no sábado, antes de uma semana que marca o lançamento da série “All or Nothing: Arsenal”, que repassa a época 2021/22 do clube inglês.

Na antecâmara do lançamento dos primeiros três episódios da série dos “gunners”, que mostram o mau começo do Arsenal em 2021/22 e as visões dos adeptos sobre o treinador Mikel Arteta, Odegaard falou ao Maisfutebol sobre o modo como a equipa lidou com os maus resultados, os altos e baixos da época e aponta à «consistência» para o sucesso e o regresso aos títulos em 2022/23, época em que terá como adversário um amigo e compatriota, agora no Manchester City: Erling Haaland.

Quão importante pensa que é, para os adeptos, ver o que se passa com os jogadores nos bastidores? Muitas vezes, eles não conseguem ver muito além do que se passa em campo…

Sim, penso que vai ser bom para os fãs e para as pessoas ver como é um jogador. Há muito mais além do treino e dos jogos. Há muitas coisas que temos de fazer: reuniões táticas, viagens, a pressão, a parte mental. Tudo à tua volta. Penso que pode ser bom para as pessoas, também para jovens jogadores.

Nos primeiros três episódios que já tivemos oportunidade de ver, há muito foco no treinador Mikel Arteta. O que é que pode dizer sobre ele que ainda não tenhamos visto nas câmaras? Que tipo de treinador é que ele é?

É muito intenso, vai muito ao detalhe. Há sempre novas coisas a aprender com ele a cada dia. A cada reunião, aprendes com ele. Sabe muito de futebol, dos detalhes táticos e é bom trabalhar com ele, há sempre pequenas coisas a aprender com ele para melhorar o jogo e a equipa. É um treinador brilhante e a forma como vê o jogo é incrível. Temos sorte em tê-lo.

Em 2021/22 o Arsenal começa com três derrotas e tem depois alguns altos e baixos. A equipa está agora preparada para ter mais consistência esta época?

Penso que sim, sinto que nos preparámos muito bem, fizemos uma boa pré-época até agora. Penso que todos ficaram desiludidos e frustrados no final da última época e todos queremos utilizar essa raiva e desilusão para esta época mostrar que melhorámos e para dar aos adeptos e ao clube o que merecem. Claro que não atingimos os nossos objetivos na última época, por isso vamos ter fome de, neste ano, mostrar as nossas qualidades.

Na época passada tiveram um início difícil, especialmente com o Manchester City (derrota por 5-0). Desta vez, encontra um City com o seu compatriota Erling Haaland. Como é que vai ser?

(Risos) Penso que vai ser bom jogar contra ele, claro. É um bom amigo e desejo-lhe o melhor, mas quando jogarmos contra ele, espero que ele esteja mais quieto. Penso que é uma boa contratação para eles, é um jogador de topo, é bom tê-lo no mesmo país, mas espero que consigamos vencê-los este ano.

Até que ponto é que a última época vos preparou para esta?

Aprendemos muito com a época passada. Somos uma equipa jovem, temos muitos jovens, mas agora todos são mais velhos um ano. Ganhámos experiência e penso que vamos utilizar isso da melhor forma para fazer uma equipa mais forte.

Qual o seu objetivo e o da equipa para a próxima época?

Obviamente que o top-4 é onde nós queremos estar, queremos jogar a Champions e quando jogas neste clube tens de lutar por títulos, mas o principal é melhorar em relação à época passada, melhorar a cada dia. Vamos jogar cada jogo como uma final, lutar por cada ponto. Penso que aprendemos isso na época passada. Tens de estar no teu melhor a cada momento. Estarmos mais consistentes é o mais importante. O top-4 é algo que queremos e vamos lutar por ganhar títulos.

Na série, vemos Aubameyang ser removido de capitão. Qual foi a sua reação a essa situação?

Penso que foi uma situação triste para todos. Obviamente não é o que queremos, não foi uma situação ideal para os jogadores, para o clube, para ele, para ninguém. Penso que ele estava triste, penso que para ele foi um período difícil, mas temos de lidar com isso, seguir em frente e penso que o fizemos da melhor forma.