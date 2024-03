Erling Haaland está ao serviço da seleção norueguesa, mas tem uma indicação em mãos por parte de Pep Guardiola, o seu treinador no Manchester City: não se lesionar.

Na conferência de imprensa de antevisão ao particular diante da República Checa, o avançado de 23 anos abordou ainda a carga de jogos a que os jogadores são sujeitos, isto depois de Fredrik Aursnes, jogador do Benfica e seu colega na seleção, ter-se retirado precisamente do futebol internacional.

«Cada jogador aguenta de maneira diferente. Não acho que o problema seja a quantidade de jogos, mas sim a qualidade. A qualidade cai. Não podem esperar que eu corra mais mil metros em cada jogo. No final, claro que se corre menos», afirmou.

«A qualidade cai, há mais jogos. O que eu tenho de fazer? Só tenho de seguir o programa de jogo. É assim que as coisas são», respondeu.

Depois, Haaland revelou o aviso que recebeu de Guardiola: «A única coisa que ele disse foi: ‘Se não voltares bem, estás tramado’.»