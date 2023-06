Ruben Dias estava eufórico no final do jogo que consagrou o Manchester City como novo campeão da Europa. O central português distribuiu o mérito por todo o grupo, no final de um jogo com o Inter de Milão que não foi nada fácil.

«É espetacular. É uma conquista muito especial para todos nós. Vamos ser recordados para sempre por causa disto. É especial celebrarmos com este grupo espetacular de pessoas, todas merecem o que conseguimos hoje. Não foi nada fácil chegar onde chegámos hoje, mas estou muito contente», começou por destacar ainda no relvado.

Um jogo difícil resolvido com um golo solitário de Rodri. «Já sabíamos que não ia ser um jogo fácil, nunca é fácil, é uma final da Liga dos Campeões. Para uma equipa chegar aqui, é porque fez algo de bom, portanto, nunca entrámos nessa fantasia de que éramos os favoritos. Sabíamos desde o início que ia ser um jogo difícil e o jogo mostrou que não estávamos errados. Podíamos ter resolvido o jogo com mais golos, mas eles no fim também tiveram oportunidades», destacou.

A fechar, Ruben Dias destacou ainda mais um pormenor: «Ficámos felizes por termos escrito história», destacou ainda.