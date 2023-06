Ederson, guarda-redes do Manchester City, em declarações após a vitória na final da Champions:

«Foi um jogo muito difícil, contra uma equipa que marca muito bem, com muito bons jogadores. Tivemos algumas oportunidades, sobretudo no segundo tempo. Fico feliz por ajudar esta equipa, não foram só os 11 em campo mas todos no banco, o staff, o cozinheiro, o roupeiro, tudo o que envolve o City.

A derrota ensina-nos muito, foram cinco anos a cair. Despedaçaram-nos, mas reconstruímos pedaço a pedaço, com novas peças que ajudaram.»