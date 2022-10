Pep Guardiola, treinador do Manchester City, pediu desculpas ao Liverpool, na sequência dos cânticos que se ouviram, no embate entre os dois emblemas, com alusões às tragédias de Hillsborough e de Heysel, incidentes registados na década de oitenta do século que ditou a morte centenas de adeptos do Liverpool.

Além dos cânticos, também foram vistos cartazes, nas bancadas de Anfield, com alusões aos trágicos acontecimentos que marcam a história do Liverpool. O Manchester City não se pronunciou sobre os incidentes, mas Guardiola aproveitou a conferência de imprensa desta sexta-feira para pedir desculpas ao clube rival.

«Não ouvi os cânticos. Se aconteceram, peço imensa desculpa. Não representam o que somos como equipa e como clube – caso tenham de facto acontecido. Mas não se preocupem, sabemos assumir os nossos erros, sem problemas», destacou o treinador em conferência de imprensa.

Além dos cânticos e de alguns casos de vandalismo, a polícia de Merseyside, de Liverpool, está ainda a investigar o alegado arremesso de moedas na direção de Pep Guardiola, bem como o arremesso de objetos ao autocarro que transportou a equipa do Manchester City.