Pep Guardiola revelou esta terça-feira, na véspera do embate com o Sevilha, relativo à Supertaça Europeia, que Kevin de Bruyne «sofreu uma lesão grave» nos tendões da face anterior da coxa e vai ficar afastado dos relvados por um período entre três a quatro meses. O treinador do Manchester City revelou ainda que a equipa médica está ainda a equacionar a possibilidade do internacional belga ser submetido a uma intervenção cirúrgica.

Recordamos que De Bruyne saiu lesionado ainda na primeira parte da final da Liga dos Campeões, no início de junho, e não jogou um minuto nos jogos de pré-temporada. O jogador de 32 anos voltou, depois, a jogar na Supertaça inglesa, frente ao Arsenal e voltou a jogar, na passada sexta-feira, frente ao Burnley, mas esteve em campo apenas 23 minutos e acabou por pedir para sair.

«É uma lesão grave. Temos de decidir se vai ser operado ou não, mas vai estar fora por alguns meses. Não sei ao certo, mas com a cirurgia será três ou quatro meses», destacou o treinador na conferência e imprensa de antevisão do jogo com o Sevilha.

Quanto à Supertaça Europeia, Guardiola considera que a sua equipa vai ter de fazer «coisas extraordinárias», em Atenas, para ultrapassar o Sevilha. «Amanhã temos de fazer coisas extraordinárias aqui. Ganhar a Liga dos Campeões ou a Liga Europa não é fácil. O Sevilha tem um carácter especial, tem qualquer coisa no ADN que o torna numa equipa diferente. Vão ser perigosos frente a nós», destacou ainda.