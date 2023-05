Não é a primeira vez, nem sequer a segunda, e talvez não seja a última. Pep Guardiola voltou a mostrar desagrado perante o calendário futebolístico.

O Manchester City joga este domingo em casa do Everton, a meio da eliminatória das meias-finais da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid. Os merengues, no entanto, defrontam este sábado o Getafe, o que significa que terão mais um dia de descanso para a segunda mão.

«Não consigo entender, mas não vou lutar mais contra isso. Não temos muito tempo para preparar o jogo com o Real Madrid porque jogamos no domingo, muito obrigado», começou por dizer, ironicamente, em conferência de imprensa.

«Mas o jogo de Goodison Park [ante o Everton] é uma prioridade real. Jogamos para todas as competições. Temos de adaptar-nos. Faltam quatro jogos no campeonato e é importante para nós estarmos focados, para mantermos tudo nas nossas mãos. Vamos treinar amanhã [sábado] e prepararmo-nos o mais possível», continuou.

Guardiola prosseguiu com as críticas, lembrando até que o jogo com o Everton não pode realizar-se no sábado porque nesse dia Liverpool também recebe a final da Eurovisão.

«Não percebo, mas temos de adaptar-nos. O calendário é o que é. Não é frustrante, é o que é. Quantas vezes é que já falei disto?»

«Tenho a certeza que a Premier League quer ajudar as equipas, eles não querem colocar-nos desconfortáveis. O problema é o calendário, a quantidade de competições e de jogos. Acho que não podemos jogar no sábado porque há a Eurovisão e não temos gente suficiente ou a capacidade para lidar com tantas pessoas na cidade [de Liverpool]», disse.

Líder da Premier League, o Manchester City defronta o Everton no domingo, a partir das 14h00.