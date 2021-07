Pep Guardiola revelou esta terça-feira que o Manchester City vai disputar a Supertaça de Inglaterra, no próximo dia 7 de agosto, com alguns jogadores da equipa de sub-23 dos citizens.

Após a vitória frente ao Preston, no primeiro particular de pré-época, o técnico dos campeões ingleses justificou a decisão com o facto de muitos dos seus atletas terem estado ao serviço das respetivas seleções no Euro 2020.

«Temos de nos adaptar, tivemos apenas três ou quatro jogadores da equipa principal no início, todas as semanas chegam mais jogadores. Espero que quando voltarem possam treinar e não tenham de descansar ou ficar em isolamento», começou por dizer, aos meios do clube.

«Sei que não temos tempo, daqui a 12 dias temos a Supertaça [frente ao Leicester]. Temos poucos jogadores, mas vamos jogar com atletas da segunda equipa [sub-23] e vamos tentar», prosseguiu.

«Nós treinadores tivemos tempo de descansar, mas os jogadores estiveram no Euro 2020 e não tiveram esse tempo, por isso é que precisam de descansar três ou quatro semanas e depois chegam mais tarde», argumentou ainda.