Alex Ferguson mostra-se rendido a Erik Ten Hag, treinador que devolveu o Manchester United aos títulos, ao conquistar a Taça da Liga, seis anos após o último troféu.

«O Manchester United baseia-se no sucesso e Ten Hag está no caminho certo. As contratações foram muito boas e isso foi importante. Ele deu um abanão ao clube com as ideias que trouxe», elogiou, após a conquista do troféu.

Recorde-se que no final do encontro os dois treinadores trocaram um caloroso abraço na zona dos balneários.