O Manchester United recebeu e venceu o Crystal Palace por 2-1 na Premier League, num jogo que começou bem, mas que acabou com menos uma unidade e a resistir ao adversário londrino.

Bruno Fernandes foi o único português em campo e foi ele mesmo quem marcou o primeiro golo do jogo. Uma grande penalidade convertida pelo camisola 8 e capitão do United deu assim vantagem aos red devils logo aos sete minutos.

A diferença mínima ao intervalo não deixava ninguém confortável em Old Trafford, mas o público afeto à equipa da casa ajeitou-se melhor nas cadeiras quando uma boa jogada do ManUtd terminou no golo de Marcus Rashford. O 2-0 foi autoria do inglês e deu uma vantagem importante no encontro.

Pouco depois, duas situações iriam mudar o encontro. Uma confusão generalizada junto à linha lateral e a expulsão de Casemiro. Com mais um jogador em campo, o Palace conseguiu reduzir por Schlupp aos 76 minutos e foi então hora de o United resistir, para levar os três pontos. A vitória, a quarta consecutiva em todas as provas, deixa a formação de Erik ten Hag no terceiro lugar da Premier League.

Os outros jogos do dia

Para além do Wolverhampton-Liverpool e do Everton-Arsenal, com um resultado surpreendente, a Premier League teve mais partidas. O Brighton e o Brentford confirmaram o momento que vivem com vitórias sobre os dois últimos: Bournemouth e Southampton, respetivamente.

Já o Leicester saiu de zona perigosa com um triunfo por 4-2 no terreno do Aston Villa.