A «armada» portuguesa do Wolverhampton agravou a crise do Liverpool com uma vitória no Molineux com um contundente 3-0 que resultou numa entrada muito forte da equipa de Julen Lopetegui que, depois de dois golos madrugadores, acabou por confirmar o triunfo na segunda parte com mais um golo de Rúben Neves.

O Liverpool estava determinado a evitar a terceira derrota consecutiva fora de casa, o que já não acontecia há mais de uma década, desde 2012, mas, nesta altura, nada sai bem à equipa de Jurgen Klopp. Logo aos cinco minutos de jogo, Joel Matip, ao tentar intercetar um cruzamento de Hwang Hee-chan, desviou a bola para as próprias redes.

Sete minutos depois, com a defesa dos visitantes a tremer por todos os lados, Craig Dawson aumentou a vantagem dos lobos, com o seu primeiro golo na Premier League. Em apenas doze minutos, o Liverpool consentiu dois golos e, até ao intervalo, a jogar no ataque com o reforço Gakpo, Darwin Nuñez e Salah, somou apenas um remate à baliza.

O Wolverhampton, com quatro portugueses de início – José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves e Matheus Nunes (João Moutinho e Daniel Podence entraram na segunda parte) – e ainda com Pablo Sarabia, controlou bem o jogo e até podia ter chegado ao intervalo com uma vantagem mais sólida.

O Liverpool entrou, depois melhor na segunda parte, deu mais luta, esteve perto de reduzir a diferença, mas voltou a cair de joelhos no relvado, aos 71 minutos, na sequência de um grande contra-ataque desenhado por Adama Traoré e finalizado, com classe, por Rúben Neves.

Uma vitória importante para os Wolves que saem da zona de despromoção e sobem até ao 15.º lugar, com 20 pontos, apenas menos nove do que o Liverpool que ocupa uma modesta décima posição na classificação da Premier League.