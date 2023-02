O antigo treinador do Benfica, Graeme Souness, deixou reparos à contratação de Enzo Fernández por parte do Chelsea, falando num «jovem com potencial e pouco mais», num artigo para o jornal Daily Mail.

«Conseguirá Enzo Fernández lidar com a intensidade? Não sabemos. Conseguirá ele lidar com o grande preço? Não sabemos. Ele é, no máximo, uma aposta de 40 milhões de libras [ndr: aproximadamente 45 milhões de euros]. Um jovem com potencial e pouco mais», referiu Souness, lembrando também as duas épocas que treinou na liga portuguesa, no Benfica, de 1997 a 1999.

«Tendo por base os meus 18 meses como treinador no Benfica no final dos anos 90, posso dizer sem a mais pequena dúvida que a experiência limitada no rapaz na liga portuguesa diz-nos pouco de como ele será capaz de lidar com o preço [da transferência] e com a intensidade da Premier League», referiu Souness, na sequência da estreia de Enzo, que fez os 90 minutos no empate caseiro do Chelsea ante o Fulham, para a 22.ª jornada da Premier League, na sexta-feira.

O escocês de 69 anos apontou ainda aos valores da transferência. «Na minha experiência de treinador pela Europa, posso dizer, honestamente, que nunca vi um clube cumprir realmente com a cláusula. O Benfica deverá ficar surpreendido que alguém tenha pago a cláusula. Eu pergunto o que perguntei nestas páginas há sete meses: quem é que está a aconselhar Todd Boehly no Chelsea?», questionou Souness, em relação ao dono dos londrinos.

«A cláusula que o Chelsea bateu para o comprar nada significa. Em Portugal e noutros países, os clubes colocam estas cláusulas ridículas nos jogadores, sabendo que ninguém as vai bater», notou ainda.