Depois de 26 de maio de 1999, não houve 26 de maio de 2021. O Manchester United perdeu a final da Liga Europa para o Villarreal ao 22.º penálti - cobrado por De Gea e defendido por Rulli - depois de um empate a uma bola ao fim de 120 minutos.



Esta é a história do «Submarino Amarelo», um clube pequeno da Província de Castellón que nunca naufragou na luta com os grandes da Europa. Foi corajoso, marcou aos 30 minutos por Gerard Moreno após passe sensacional de Parejo travando o ímpeto inicial dos red devils, e resistiu como pôde perante o maior poderio da equipa adversária.



Solskjaer apenas mexeu na equipa no prolongamento, mas a verdade é que o Man. United surgiu diferente na segunda parte. Depois de os seus principais artistas, Rashford, Bruno, Pogba e Greenwood, não terem encontrado espaço para ameaçar a baliza de Rulli na primeira parte, os vice-campeões ingleses sufocaram o rival espanhol.



Além do golo de Cavani, com um pouco de sorte à mistura, o Manchester United fartou-se de esbanjar ocasiões de golo. Rashford, por exemplo, desperdiçou na cara de Rulli a passe de Bruno Fernandes e Cavani acertou em Pau Torres em zona privilegiada.



Consciente das suas limitações, o Villarreal limitou-se a aguentar o empate e levar o jogo para prolongamento. Se essa era a estratégia de Emery, vencedor da prova em três ocasiões, correu na perfeição. O técnico basco foi alterando as peças da equipa e esta reencontrou a sua melhor versão no prolongamento. Foi, aliás, a única equipa que se aproximou da baliza adversária.



Confirmado o empate após 120 minutos, foram necessários 22 (!) penáltis para encontrar o vencedor da Liga Europa 2020/21. Ninguém falhou até De Gea ter atirado para defesa de Rulli, permitindo ao Villarreal celebrar e tornar-se num clube pequeno que está o nível dos grandes da Europa.