Cristiano Ronaldo reagiu nas redes sociais ao triunfo do Manchester United em casa do Brentford, no qual o internacional português demonstrou desagrado perante o treinador Ralf Rangnick quando foi substituído.

«Três pontos importantes. Muito bem, rapazes», escreveu Ronaldo.

No final da paritda, Rangnick, de resto, desvalorizou o desagrado de Ronaldo e explicou a substituição. «É normal, um avançado gosta de marcar, mas ele acabou de recuperar de uma pequena lesão e é importante lembrar que vamos ter mais jogos nos próximos dias», disse.