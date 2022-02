Além de ter falado de João Félix, Bruno Fernandes também falou de Cristiano Ronaldo na véspera do jogo do Manchester United em casa do Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, o médio da equipa inglesa enalteceu a experiência de Ronaldo na Champions League, prova que o número 7 dos red devils já venceu por cinco vezes.

«O Cristiano já ganhou esta competição várias vezes e toda a gente sabe que neste tipo de competição ele tem um cheiro especial pelo golo, tem tendência para fazer coisas diferentes», afirmou.

«Da mesma maneira que temos o Rapha [Varane], que também já ganhou a Champions, acho que quatro vezes. Também é um jogador que já mostrou ser capaz de ganhar», acrescentou.

Bruno continuou depois: «Às vezes, ajuda ter alguém que já tem mais experiência, outras é importante ter alguém que pode estar a viver isso pela primeira vez porque estão com fome de ganhar, querem mostrar isso.»

«Temos de continuar juntos a fazer as mesmas coisas, ter o mesmo foco e obviamente que ter jogadores que possam decidir jogos por nós a qualquer momento é sempre bom, seja o Cristiano ou outro qualquer. O mais importante para nós é ganhar e continuar na Champions», completou.