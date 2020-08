Paul Pogba vai continuar na próxima época no Manchester United e até pode vir a renovar com o clube de Old Trafford, segundo revelou o representante do internacional francês, Mino Raiola, em entrevista à Sky Sport Italia, afastando a especulação em redor de uma eventual saída do médio campeão do mundo.

«O Pogba é um jogador-chave do Manchester United. Há um grande projeto em curso e ele faz parte dele a cem por cento. O United não vai aceitar nenhuma proposta para vender o Pogba esta época», atirou o representante do jogador.

Pogba, contratado à Juventus em 2016, tem contrato até 2021, mas até pode estender o seu vínculo por mais tempo. «Em breve vamos conversar sobre um novo contrato, não fiquem inquietos», atirou ainda Raiola.