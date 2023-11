Erik ten Hag revelou esta sexta-feira que Marcus Rashford se desculpou depois de ter ido a uma discoteca no passado domingo, após a derrota pesada do Manchester United no dérbi frente ao rival City, por 3-0, em Old Trafford.

Na antevisão ao jogo frente ao Fulham, este sábado, o treinador dos red devils considerou o comportamento do internacional inglês, uma das figuras da equipa, como «inaceitável».

«Estou ciente do que aconteceu, falei com ele [Rashford] sobre isso. É inaceitável. Disse-lhe isso, ele pediu desculpa e é isso. É um assunto interno», começou por dizer, antes de ser questionado se Rashford havia sido multado. «É um assunto interno», reforçou.

De resto, Ten Hag não pensa em afastar Rashford do onze inicial: «Ele está muito motivado para acertar a situação. Sei o quanto se está a esforçar. Cometeu um erro, mas isso não significa que tenha de ser afastado. Apesar do erro, sei que fora do campo, pela maneira como vive, está a fazer tudo certo para ajudar a equipa.»

O Manchester United defronta este sábado Fulham, de Marco Silva, a partir das 12h30, em Londres.