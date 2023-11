O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Farense (4-2), em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga:

[Sobre o alegado interesse do Manchester United] «Não sabemos o futuro, depende dos resultados. O tudo ou nada tem a ver com o que precisamos enquanto equipa, de uma pressão extra. Em relação ao meu futuro, tenho uma ideia para o final da época, não vou dizer qual é. Temos sempre uma ideia, mas o contexto leva-nos para outras coisas diferentes. Não quero estar a comentar essas coisas. Não fui contactado pelo Manchester United.

[Pode garante que vai cumprir o contrato com o Sporting, face ao alegado interesse do Manchester United?] Não vou estar a comentar sobre isso. Vou sempre respeitar o contrato, tudo o que está lá vai ser cumprido, é a única coisa que quero e vou dizer sobre isso.»